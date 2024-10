Stand: 25.10.2024 09:45 Uhr Nobiskrug-Werft: Am Freitag Thema im Wirtschaftsministerium

Die Krise bei den Werften Nobiskrug in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) und FSG in Flensburg ist am Freitag Thema bei einem Gespräch im Wirtschaftsministerium. Vertreter der IG Metall und vom Betriebsrat sind bei Minister Claus Ruhe Madsen (CDU) eingeladen, um über die Lage des Werftenverbunds zu sprechen. Dort gibt es seit Monaten Probleme - Aufträge sind Mangelware, Gehälter wurden verspätet oder gar nicht gezahlt. Einen staatlichen Einstieg bei der Werft von Investor Lars Windhorst lehnt das Land ab.

