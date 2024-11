Neumünster: Toter nach Nachbarschaftsstreit gefunden Stand: 04.11.2024 07:30 Uhr Nachdem Feuerwehr und Polizei in Neumünster am Sonntag zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen wurden, fanden die Einsatzkräfte dort eine Leiche. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.

Nach Angaben der Polizei war am Sonntagnachmittag ein 73 Jahre alter Mann bei einem Nachbarschaftsstreit in Neumünster-Einfeld ums Leben gekommen. Anschließend wurde ein 63-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst wegen Feuer alarmiert

Zuvor waren die Einsatzkräfte eigentlich zu einem Brand gerufen worden. Als sie am Haus ankamen, fanden sie den Leichnam des 73-Jährigen, so die Leitstelle der Polizei. 20 Beamte durchsuchten daraufhin das Einfamilienhaus. Bis zum Abend wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Am Montag will die Polizei weitere Informationen bekannt geben.

