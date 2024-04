Stand: 12.04.2024 13:27 Uhr Neumünster: 200 weitere Plätze für Geflüchtete

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Neumünster bekommt 200 weitere Plätze. Staatssekretärin Silke Schiller-Tobies (Grüne) und Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) haben am Freitag die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte das schleswig-holsteinische Sozialministerium mit. Damit biete die Aufnahmeeinrichtung künftig Platz für bis zu 1.100 Menschen. Zur Erweiterung der Plätze in der Erstaufnahme werde das Land rund 20 Wohncontainer auf dem landeseigenen Gelände errichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2024 | 12:00 Uhr