Stand: 20.03.2024 18:52 Uhr Neuer Kontaktbeamter für Muslime bei der Polizei in Heide

Bei der Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es jetzt einen Kontaktbeamten für muslimische Bürgerinnen und Bürger. Der 24-jährige Polizeiobermeister Jeremy Duah Boye soll nun Ansprechpartner für muslimische Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen sein, sagte der Leiter des Polizeireviers Heide Uli Kropp. Boye habe selbst die Idee gehabt, als Kontaktbeamter zu arbeiten. Jeremy Duah Boye will laut eigener Aussage neben seiner täglichen Arbeit im Streifendienst im Revier Heide Vertrauen bei den Muslimen schaffen und für offene und angstfreie Kommunikation sorgen. "Viele Kollegen wissen ja nicht, wie sie mit Muslimen umgehen sollen, und da ich halt selber den Glauben praktiziere, weiß ich es halt", so Boye.

