Stand: 19.04.2024 11:18 Uhr Neuer Bürgermeister in Sankt Peter-Ording: Wer wird zur Wahl zugelassen?

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) entscheidet der Gemeindewahlausschuss am Freitag über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl. Es gibt fünf Bewerbungen, von denen vier Bewerberinnen und Bewerber öffentlich bekannt sind. Um das Amt konkurrieren Eckhard Rave (CDU), Peter Arndt (SPD) und die Einzelbewerberinnen Meike Munz und Doreen Lützen. Der parteilose Bürgermeister Jürgen Ritter hatte sein Amt zum 1. März abgegeben. Nach einem gescheiterten Abwahlverfahren verkündete Ritter, nicht genügend Rückendeckung aus der Gemeinde zu bekommen. Außerdem wolle er in seiner Heimat, dem Ahrtal, als Projektmanager beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe zu helfen. Gewählt wird am 9. Juni, wenn auch die Europawahl ansteht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 08:30 Uhr