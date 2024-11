Neue Streiks im privaten Busgewerbe in SH für morgen angekündigt Stand: 19.11.2024 18:34 Uhr Ver.di ruft die Busfahrerinnen und Busfahrer im privaten Gewerbe dazu auf, am Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen von dem Busstreik sind neben Kiel auch mehrere Kreise im Land.

Morgen werden vielerorts vermutlich wieder zahlreiche Busse in ihren Depots bleiben: Bis zum Dienstschluss sollen am Mittwoch mehrere private Busunternehmen in Schleswig-Holstein bestreikt werden. Betroffen sind neben dem Großraum Kiel die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Nordfriesland. Die Gewerkschaft ver.di rief heute am späten Nachmittag dazu auf. Auch der von Autokraft betriebene Kielius sowie die X-85 Linien nach Puttgarden seien mit hoher Wahrscheinlichkeit davon betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ver.di schließt Busstreiks auch zur Adventszeit nicht aus

"Geht die Einkommensentwicklung nicht weiter, verlieren wir immer mehr Menschen, die in diesem Beruf tätig sind und die vielleicht in den Beruf reinkommen wollen", heißt es von ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring. Mit dem Streik setze man sich für faire Löhne und die Zukunft des Nahverkehrs ein. Ver.di sei gewillt den Streik so früh wie möglich zu beenden, jedoch müsse der Omnibusverbandes Nord (OVN) zu neuen Gesprächen bereit sein, so Bähring weiter.

"Noch hat der OVN es in der Hand mit uns zu verhandeln, sonst wird es eine schwierige Advents- und Weihnachtszeit im Land." Sascha Bähring, ver.di-Verhandlungsführer

Die Arbeitgeber - vertreten durch den OVN - und ver.di streiten seit Monaten um einen Tarifabschluss. Die Gewerkschaft hat nun Gespräche am Donnerstag und am kommenden Montag angeboten. Dem Termin in der kommenden Woche, am 25. November, hat der OVN nach Angaben eines Sprechers bereits zugestimmt.

Letzte Verhandlungsrunde geplatzt

Zuletzt rief ver.di im privaten Busgewerbe bis vergangenen Sonntag zu Streiks auf. Hintergrund ist ein geplatzter Verhandlungstermin: Eigentlich sollten die Lohntarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe am Montag (18.11.) fortgesetzt werden. Nach Angaben des OVN erschien ver.di allerdings nicht zum vereinbarten Termin. Der OVN-Verhandlungsführer und Vorsitzende Klaus Schmidt zeigte sich "entsetzt über diese Verweigerungshaltung von ver.di." Es sei verantwortungslos und rücksichtslos den Fahrgästen gegenüber, die auf den Busverkehr angewiesen seien.

Ver.di fordert schriftliches Angebot der Arbeitgeber

Ver.di begründete das Fernbleiben mit einem fehlenden schriftlichen Angebot der Arbeitgeberseite. Darum wurde laut Gewerkschaft vorab gebeten, "denn nach dem Abräumen des mündlichen Verhandlungsergebnisses vom 3. September kann nur so wieder Vertrauen hergestellt werden", heißt es.

