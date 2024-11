Stand: 27.11.2024 16:52 Uhr Neue Details nach Schüssen vor Polizeistation in Kiel

Im Landtag in Kiel ging es im Innen- und Rechtsausschuss am Mittwoch unter anderem um den Messerangriff eines Mannes vor einer Kieler Polizeistation Mitte November. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der mit Messern bewaffnete Mann damit gedroht hatte, jemanden umbringen zu wollen. Der Kieler Polizeichef Mathias Engelmann sagte, es sei aus drei Dienstwaffen eine niedrige zweistellige Zahl Schüsse abgegeben worden. Dabei wurde auch eine Polizistin getroffen, sie sei auf dem Weg der Besserung. Die anderen Polizisten hätten größtenteils den Dienst wieder aufgenommen, berichtet Engelmann. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Weitere Informationen Nach Schüssen in Kiel: Haftbefehl gegen Angreifer Ein 44-Jähriger hatte in Kiel Polizeibeamte mit Messern bedroht. Polizisten schossen auf ihn. Der Mann muss nun in Haft. mehr

