Stand: 27.05.2024 15:53 Uhr Neu-Lankau: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Pferd

Die Polizei ermittelt nach einer Fahrerflucht in Neu-Lankau (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ein 13- und ein elfjähriges Mädchen wollten mit ihren Pferden einen Weg überqueren, als ein Auto mit einem der Pferde zusammenstieß. Die Ursache ist noch ungeklärt. Das ältere Mädchen sei dabei vom Pferd gefallen, habe sich aber nicht verletzt, so die Polizei in Nusse. Das Tier dagegen erlitt blutige Verletzungen an den Hinterbeinen. Der Fahrer des silberfarbenen Auto - ein etwa 60-jähriger Mann mit kurzen, grauen Haaren - ist vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 16:30 Uhr