Stand: 19.08.2024 09:10 Uhr Nächtliche A1-Sperrungen zwischen Sereetz und Pansdorf

Auf der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) muss die Fahrbahn im Baustellenbereich repariert und gewartet werden. Hintergrund seien erhebliche Schäden auf der alten Fahrbahn, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten finden in den Nächten statt. Von Montag bis Donnerstag zwischen 20 Uhr und 5 Uhr betrifft das die Strecke in Richtung Lübeck, in der Nacht zum Freitag dann die entgegengesetzte Richtung. Umleitungen sind ausgeschildert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Straßenbau