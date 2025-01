Stand: 21.01.2025 08:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Landstromversorgung für Schiffe in Lübeck und Fehmarn

Ende 2024 ist in Lübeck die erste Landstromanlage in Betrieb genommen worden. Drei weitere Anlagen sollen bis 2027 folgen, um den Fährverkehr nachhaltiger zu machen. Auch in Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) plant der Betreiber Scandlines ab 2025 eine Landstromversorgung für Fährschiffe, um Schadstoffemissionen zu reduzieren. Guido Kaschel, Bereichsleiter der Lübeck Port Authority, erklärt: "Es geht darum, die Emissionen der Schiffe im Hafen zu reduzieren. Bisher mussten Schiffe ihre Maschinen laufen lassen, um die Energieversorgung an Bord sicherzustellen. Das wollen wir in Zukunft mit der Landstromversorgung vermeiden." | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Ehrenamtliches Grabungsteam findet Walskelett in Groß Pampau

In einer Kiesgrube in Groß Pampau (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Mitarbeiter eines ehrenamtlichen Grabungsteams ein fast vollständig erhaltenes Skelett eines rund 3,50 Meter langen Zahnwals freigelegt. Zuerst berichteten die Lübecker Nachrichten. Auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern haben die Mitglieder des Teams den Schädel mit Zähnen, das Schulterblatt und einige Wirbel geborgen. Das Tier soll vor etwa elf Millionen Jahren in der Ur-Nordsee gelebt haben. Der Fund sei eine Seltenheit, da er so gut erhalten ist, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Lübeck-Siems: Feuerwehr löscht Brand in leerstehender Schule

Ein leerstehendes Schulgebäude in Lübeck-Siems hat am frühen Montagmorgen gebrannt. Ein Passant bemerkte gegen 3.30 Uhr Flammen an einer Holzplatte vor einem Fenster der ehemaligen Luisenhof-Grundschule. Die Feuerwehr entdeckte dahinter einen vollständig in Brand stehenden Klassenraum. Rund 25 Einsatzkräfte löschten das Feuer bis 5.30 Uhr. Boden und Decke des Raums wurden zerstört, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Bröckelnde Infrastruktur in Norddeutschland

Viele Straßen und Brücken in Norddeutschland sind in keinem guten Zustand. Das zeigt eine Panorama 3 Recherche in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin. Dabei wurden etwa 700 Kommunen und Städte angefragt. Mehr als die Hälfte aller Städte und Gemeinden im Norden weist auf fehlendes Geld hin. Von der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) heißt es, für Brückenneubauten gebe es schon seit Jahren keine adäquaten Förderungen mehr. Beim Amt Schwarzenbek-Land (Kreis Herzogtum Lauenburg) rechnet man nicht mit einer besseren finanziellen Lage; schon alleine deshalb nicht, weil das Land Schleswig-Holstein eine Milliarde Euro in fünf Jahren einsparen müsse. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 06:00 Uhr

