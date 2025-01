Stand: 20.01.2025 08:50 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Schlutuper Straße in Lübeck wegen Bauarbeiten gesperrt

Im Lübecker Osten beginnen am Montag umfangreiche Bauarbeiten auf der Schlutuper Straße. Die Straße wird zwischen den Anlagen des TuS Lübeck und der St.Philippus-Kirche vollständig gesperrt. Grund ist die Erschließung des Neubaugebiets "Lauerhofer Feld", für die eine Sanierung der Straße nötig ist. Eine Umleitung ist eingerichtet, auch mehrere Buslinien sind betroffen. Die Arbeiten sollen planmäßig bis Mitte Oktober abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Bundeskanzler Scholz zu Besuch in Lübeck

Am Wochenende war Bundeskanzler Olaf Scholz(SPD) in Lübeck und stellte sich in der Kulturwerft Gollan den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Rund 400 angemeldete Gäste waren vor Ort. Auch Tim Klüssendorf, Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen SPD, sprach zu den Anwesenden. In seiner Rede rief er dazu auf, demokratische Parteien zu wählen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden in Deutschland zu fördern. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Lübeck: Grundsteuerbescheide erst ab März erwartet

Die Umsetzung der Grundsteuerreform in Lübeck wird noch dauern. Grundstückseigentümer müssen vorerst keine Zahlungen leisten, teilt die Stadt mit. Neue Steuerbescheide werden frühestens ab März verschickt, da die bisherigen Bescheide zum Jahreswechsel gesetzlich ungültig wurden. Da sich die Grundsteuer für viele ändern wird, bittet die Stadt, auf Einzahlungen zu verzichten. Details zu den Änderungen sollen Bürgerinnen und Bürger in etwa eineinhalb Monaten erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

