Stand: 16.01.2025 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

IHK-Präsident Hagen Goldbeck beklagt "erstickende Vorschriften"

Beim traditionellen Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Lübecker Musik- und Kongresshalle am Mittwoch hat Hagen Goldbeck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein, Reformen der nationalen Wirtschaftspolitik gefordert. Er beklagte unter anderem "erstickende Vorschriften". Hagen Goldbeck forderte zudem eine Rückbesinnung auf die soziale Marktwirtschaft, Infrastruktur müsse ausgebaut und Unternehmertum gefördert werden. Vor etwa 1.200 Gästen betonte die EU-Parlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), wie wichtig eine starke Wirtschaft auch für die europäische und nationale Sicherheit ist. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Handyverstöße und Drogenkonsum: Verkehrskontrollen in Lübeck

Bei mehreren Verkehrskontrollen in Lübeck in dieser Woche hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. In den meisten Fällen nutzten Autofahrer am Steuer das Handy. Dazu waren nach Angaben eines Polizeisprechers einige Autofahrer nicht angeschnallt. Bei einem Mann besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Ihm drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Naturschutzgebiet Wesseker See wird von invasiven Pflanzen befreit

Im Naturschutzgebiet Wesseker See bei Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) lässt die Stiftung Naturschutz auf einer Fläche von 17 Hektar zahlreiche Pflanzen entfernen. In der Dünenlandschaft haben sich in den vergangenen Jahren Pflanzen und Bäume ausgebreitet, die nicht in der Region heimisch sind und Dünengräser verdrängen. Laut der Stiftung Naturschutz würden Zauneidechsen, Schmetterlinge, Insekten und seltene Pflanzen wie das Sumpf-Herzblatt von den künftig helleren Lichtverhältnissen profitieren. Die Baggerarbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern bis Ende Februar. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 08:30 Uhr