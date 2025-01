Stand: 08.01.2025 08:51 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Neue Glocke für die St. Petri-Kirche in Ratzeburg

Die St. Petri-Kirche in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) erhält eine neue Glocke. Die mittlere der drei Glocken war seit mehr als 20 Jahren stumm, weil sie gerissen war. Nun ist genug Geld für Ersatz da, wie der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg berichtet. Dank zahlreicher kreativer Ideen aus der Stadt und großzügiger Einzelspenden konnte die benötigte Summe von rund 45.000 Euro erreicht werden. Der Einbau der neuen Bronze-Glocke, die 440 Kilogramm wiegt und aus der Dreifaltigkeitskirche in Hamburg-Harburg stammt, wird nun vorbereitet. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Graffiti-Sprayer in Lübeck auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zu Dienstag hat eine Polizeistreife einen 22-jährigen Mann auf frischer Tat ertappt, wie er ein Graffiti im Bereich der A1-Unterführung bei der Lohmühle in Lübeck sprühte. Der Verdächtige versuchte zu fliehen, konnte jedoch von den Beamten schnell eingeholt und gestellt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der Mann schließlich überwältigt und ins Polizeirevier gebracht. Der Bad Schwartauer muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Stau-Spitzenreiter Lübeck: Autofahrer verlieren 32 Stunden im Jahr

Lübeckführt erneut die Stau-Rangliste in Schleswig-Holstein an. Laut einer Analyse des Verkehrsdaten-Anbieters Inrix haben Autofahrer in der Hansestadt im vergangenen Jahr im Durchschnitt 32 Stunden im dichten Verkehr verloren. Auch Kiel steht mit 28 Staustunden auf dem zweiten Platz. Experten führen die Verkehrsprobleme auf Baustellen und die Rückkehr vieler Pendler ins Büro zurück. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

