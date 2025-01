Stand: 03.01.2025 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Zietenstraße in Lübeck nach Rohrbruch gesperrt

Die Zietenstraße im Lübecker Stadtteil St. Jürgen ist nach einem Rohrbruch gesperrt. Nach Angaben der Leitstelle hat sich am Donnerstagnachmittag in Höhe der Einmündung zur Yorckstraße ein kleiner See gebildet. Nach ersten Angaben des Netzbetreibers handelt es sich um eine kleine Leitung. Die Auswirkungen auf die Versorgung sind dementsprechend gering. Bauarbeiter haben die Fahrbahn, die zum Teil unterspült war, geöffnet. Die Leitung muss ausgetauscht werden. Bis die Straße wieder freigegeben wird, kann es noch bis Anfang kommender Woche dauern. Die Gehwege sind nicht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Neue Bauphase für Ostküstenleitung bei Lübeck

Die Arbeiten an der 380-Kilovolt-Ostküstenleitung im Raum Lübeck kommen gut voran. Das teilt der Netzbetreiber Tennet mit. An drei Abschnitten in Schleswig-Holstein wird aktuell gebaut. Jetzt gibt es an der Ostküsten-Stromleitung von Ostholstein bis in den Kreis Segeberg weitere Fortschritte. Im ersten Abschnitt zwischen Henstedt-Ulzburg bis nach Lübeck sind 108 von 115 Masten einer Freileitung montiert worden. Im Raum Lübeck hat unter anderem der Bau von 40 neuen Strommasten begonnen und im dritten Abschnitt zwischen Lübeck und Göhl im Kreis Ostholstein ist laut Tennet der vorzeitige Baubeginn genehmigt worden. 2027 soll die Leitung freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Zeugen nach Raubüberfall in Mölln gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Nach Angaben der Beamten sollen die zwei mutmaßlichen Täter bereits am Montag gegen 21:45 Uhr im Bereich der alten Feuerwehrwache in der Alt-Möllner Straße Bargeld von einem 17-Jährigen gestohlen und ihn mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Laut Polizei ist ein Mann circa 1,80 Meter groß, hat einen Oberlippenbart und dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue Hose und schwarze Sneaker. Der zweite Mann war maskiert und trug einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich. Wer etwas bei der alten Feuerwache in Mölln gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2025 | 08:30 Uhr