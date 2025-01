Stand: 02.01.2025 08:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Silvesternacht: Einsatzkräfte in Lübeck mit Böllern attackiert

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg zu mehr als 300 Einsätzen ausgerückt. Die vielen Veranstaltungen zum Jahreswechsel entlang der Lübecker Bucht verliefen aus polizeilicher Sicht ohne größere Einsätze. Kurz vor Mitternacht beschoss eine größere Menschengruppe in Lübeck mehrfach andere Menschen und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Böllern. Eine Hundertschaft der Polizei drängte die Randalierer zurück. Ein 18-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Kurz nach dem Jahreswechsel bewarf ein bislang Unbekannter Feuerwehrkräfte von der Marienbrücke aus mit Böllern. Durch die Detonation in Kopfnähe erlitten eine junge Feuerwehrfrau und ihr Kamerad Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Scharbeutzer Seebrücke soll im Frühjahr eröffnen

Die neue Scharbeutzer Seebrücke (Kreis Ostholstein) soll nach mehr als zwei Jahren Bauzeit im Frühjahr eröffnet werden. Bei den Arbeiten hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben, denn große Teile des Stahls für die Seebrücke stammen aus der Ukraine. "Und auch heute ist es noch so, dass Material- und Personalmangel solche großen Bauvorhaben verzögern", so die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer (parteilos). Zwischen Ostern und dem 1. Mai soll die Brücke fertig sein. Die neuen Seebrücken in Haffkrug und Timmendorfer Strand waren bereits im Spätsommer eröffnet worden. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Lübecker Weihnachtsmärkte: 1,5 Millionen Gäste in diesem Jahr

Am Montag sind die Weihnachtsmärkte in Lübeck zu Ende gegangen. In diesem Jahr sollen sie etwa 1,5 Millionen Besucher angezogen haben. Das sind weniger als in Spitzenjahren mit bis zu zwei Millionen Gästen, was laut Tourismuschef Christian Martin Lukas vor allem am trüben Wetter lag. Der Anschlag von Magdeburg habe die Stimmung unter den Standbetreibern stark belastet, aber kaum Auswirkungen auf die Besucherzahlen gehabt. Künftige Sicherheitskonzepte in Lübeck könnten durch das Ereignis dennoch beeinflusst werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

