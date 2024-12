Stand: 12.12.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

VfB Lübeck bedankt sich mit Rabatt-Aktion

Nach der Beinahe-Insolvenz des VfB Lübeck will der Verein sich jetzt bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Die nächste Partie auf der Lohmühle am kommenden Sonnabend gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli wird zu einem Danke-Spiel. Unterstützer bekommen für das Heimspiel Tickets zum halben Preis. Das teilte der Regionalligist mit. Vor zwei Wochen hatte der VfB Lübeck noch finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden. Fans, Sponsoren und andere Geldgeber spendeten innerhalb weniger Tage eine Million Euro und verhinderten so die Insolvenz des Traditionsvereins. Eine Untersuchungskommission soll nun bis Ende März aufarbeiten, wie genau es dazu kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Sperrungen auf der A24 bei Schwarzenbek

Die A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg soll ab kommender Woche zeitweise gesperrt werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die Autobahn in Richtung Berlin in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie Dienstag auf Mittwoch jeweils von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr gesperrt. Und zwar Montag ab der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande und Dienstag ab Talkau. Hintergrund sind Sanierungsarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Bestnoten für die Universität zu Lübeck in Mathe und Informatik

Die Uni Lübeck freut sich über gute Noten für ihre Masterstudiengänge in Mathematik und Informatik. Die Master-Studierenden aus dem Bereich Informatik haben die Studiensituation in Lübeck in Deutschlands größtem Uni-Ranking mit 4,1 von 5 möglichen Sternen bewertet, teilte die Uni mit. Im Fach Mathematik wurden im CHE-Ranking sogar 4,3 Sterne erreicht. Gelobt wurde unter anderem der Zugang zu Lehrveranstaltungen und die Unterstützung durch Professoren und Dozenten. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Vattenfall will Batteriespeicher in Geesthacht errichten

Der Energieversorger Vattenfall plant, in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), einen großen Batteriespeicher zu bauen. Der Stadtplanungsausschuss hat nun grünes Licht für die Pläne gegeben. Die Kosten für den Speicher sollen mehrere hundert Millionen Euro betragen. Er soll laut Vattenfall dafür sorgen, dass das Stromnetz stabilisiert wird. Auf einer Fläche von ungefähr vier Fußballfeldern sollen die in Containern verbauten Batterien überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie speichern und ihn wieder abgeben, wenn er benötigt wird. Nach Unternehmensangaben wird es aber noch dauern, bis tatsächlich gebaut wird. Vorher müsse intensiv geplant werden. Nach den Genehmigungsverfahren und der Investitionszusage könnte der Batteriespeicher frühestens 2028 in Betrieb gehen, so Vattenfall. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 16:30 Uhr

Rollerfahrerin bei Unfall nahe Mühlenrade verletzt

In der Nähe von Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Motorroller zusammengeprallt. Die 17 Jahre alte Roller-Fahrerin stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 16:30 Uhr

Eutiner Festspiele: Vorbereitungen für "West Side Story" laufen

Die Eutiner Festspiele bereiten sich auf die kommende Spielzeit im Sommer 2025 vor. Am Mittwoch haben die Festival-Verantwortlichen ihre Pläne präsentiert, wie das Musical "West Side Story" auf die Bühne gebracht werden soll. In der Inszenierung soll sich die Bühne im Eutiner Schlosspark in den New Yorker Central Park verwandeln, erklärte Regisseur Till Kleine-Möller. Für die Kampfszene zwischen den verfeindeten Gangs hätten die Eutiner Festspiele sogar eine Feuerwand zur Verfügung. Karten für die "West Side Story" und auch die Oper "Zauberflöte" gibt es bereits zu kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 16:30 Uhr

