Erstes Hospiz in Ostholstein soll 2026 gebaut werden

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) soll spätestens 2026 der Bau für ein neues stationäres Hospiz beginnen - das erste Hospiz in der Region. Das Land fördert den Bau und die Einrichtung nach Angaben des Sozialministeriums mit 360.000 Euro. Laut Beate Rinck vom Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn wird der Bau voraussichtlich etwa 6,2 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Finanzierung der Friedhöfe in Nusse und Behlendorf gesichert

Kirchen und Kommunen arbeiten bei der Gestaltung und Finanzierung der Friedhöfe in Nusse und Behlendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) künftig zusammen. In Zukunft beteiligen sich nach Angaben des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg die Kommunen unter anderem mit 2,50 Euro je Einwohner an den Friedhofskosten. Die Kirchengemeinde Nusse-Behlendorf war aus finanziellen Gründen kurz davor, die Trägerschaft für die Friedhöfe aufzugeben. Ein Problem für viele Kirchengemeinden ist der Wandel in der Bestattungskultur. Kirchliche Friedhöfe finanzieren sich allein durch die Gebühren für die Beisetzungen. Laut Kirchenkreis werden allerdings kostengünstige Urnenbestattungen, Seebestattungen oder Beisetzungen in Friedwäldern immer beliebter. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

2.000 Menschen beim "Stadtradeln" im Kreis Ostholstein

Der Kreis Ostholstein hatte aufgerufen, beim Wettbewerb "Stadtradeln" mitzumachen. Die Bilanz: Im September sind nach Angaben des Kreises mehr als 2.000 Radlerinnen und Radler einzeln oder als Vereins-Teams an den Start gegangen und haben insgesamt mehr als 270.000 Kilometer zurückgelegt. Damit seien laut Kreis, 45 Tonnen klimaschädlicher Emissionen eingespart worden. Die erfolgreichsten Teams aus Bad Schwartau, Oldenburg und Fehmarn (Kreis Ostholstein) wurden mit Geldpreisen ausgezeichnet. Bei der Aktion soll das Auto für den Klimaschutz für drei Wochen möglichst stehen gelassen werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

