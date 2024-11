Stand: 29.11.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

VfB Lübeck könnte die Insolvenz doch noch abwenden

Der von der Insolvenz bedrohte VfB Lübeck könnte mit einem blauen Auge davonkommen. Bis Freitagmittag braucht der Verein eine Million Euro, um keinen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Knapp 850.000 Euro hat der Fußball-Regionalligist nach eigenen Angaben bis Donnerstagabend gesammelt. Die restlichen 150.000 Euro hofft der VfB Lübeck jetzt noch eintreiben zu können. Vorstandschef Dieter Gudel erklärte nach einer Spendenaktion in einer Lübecker Pizzeria, alle Kräfte mobilisieren zu wollen. Er sprach von einer unfassbaren Wucht der Hilfsbereitschaft. Der Verein hatte seine selbst gesetzte Frist, einen Insolvenzantrag zu stellen, wegen der enormen Spendenresonanz am Donnerstag spontan verschoben. Kommt die Summe von einer Million Euro nicht zusammen, käme der VfB wohl nicht um ein Insolvenzverfahren herum. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Schwimmkran bringt kaputte Hubbrücke in Lübeck an Land

In Lübeck ist am Freitagmorgen die marode Hubbrücke mit einem Schwimmkran entfernt und an Land gebracht worden. Sie soll repariert werden und es soll überprüft werden, wie kaputt die Fußgängerbrücke wirklich ist. Auch ob die ganze Brücke oder nur Einzelteile ersetzt werden müssen, soll sich nun zeigen. Die Brücke führte am Zusammenfluss der Stadt-Trave mit der Kanal-Trave über den Klughafen und war seit Anfang 2023 für den Autoverkehr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr in Lübeck probt Großeinsatz mit Gefahrgut

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in einem Betrieb in Lübeck-Kücknitz ausgerückt. Darunter zwei Löschzüge, der Löschzug Gefahrgut, ein Notarzt und mehrere Rettungswagen, heißt es von der Polizei. Vor Ort wurde den Einsatzkräften klar, dass es sich um eine Übung handelt. Bei der angeblichen Einsatzlage wurde ein Unglücksfall in einem Betrieb, der mit Gefahrgut recycelt, simuliert. Zwei Personen wurden vermisst, hieß es in dem Szenario. Die Übung wurde wie im Ernstfall durchgeführt. Das galt nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Mitarbeiter im Betrieb. In den kommenden Tagen sollen die Abläufe genau analysiert werden, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Lübecker Unternehmen erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Das Lübecker Unternehmen Landwege - ein Bio Markt mit fünf Standorten und einer Bio-Bäckerei - hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nach Schleswig-Holstein geholt. Der genossenschaftliche Bio-Markt ist ein Zusammenschluss aus 1.400 Mitgliedern, 130 Mitarbeitenden und 30 Bio-Höfen aus der Region. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hebt besonders das gemeinschaftliche Handeln und die gelebte Regionalität hervor.In der Kategorie "Lebensmittel-Einzelhandel" konnte sich das Unternehmen Landwege gegen Marktgiganten wie Aldi Süd und Rewe durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 17:00 Uhr

VfB Lübeck gibt sich mehr Zeit für Rettung vor der Insolvenz

Der VfB Lübeck sammelt weiter Geld, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Nachdem der Verein am Dienstag erklärt hatte, dass eine Million Euro fehlt, hat er den Stichtag nun auf Freitagmittag verschoben. Laut Vorstand Dieter Gudel sindbereits über 600.000 Euro zusammengekommen. Am Donnerstag stehen weitere Sponsorengespräche und ein Spendentermin in einer Lübecker Pizzeria an. Die Hoffnung: Die benötigte Summe könnte noch erreicht werden. Einen Insolvenzantrag hat der Verein bislang nicht gestellt, wie das Amtsgericht Lübeck bestätigt. Gelingt es aber nicht, das fehlende Geld aufzutreiben, müsste der VfB am Freitag den Gang zum Insolvenzrichter antreten. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 16:30 Uhr

Hochwasserschutz in Lauenburg: Keine Fortschritte in Sicht

Für die Altstadt von Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein geschlossener Hochwasserschutz weiterhin nicht in Sicht. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des Reinbeker SPD-Abgeordneten Martin Habersaat hervor. Demnach verfügt das sogenannte "Flächendenkmal" der Altstadt weder über eine genehmigte noch über eine planfestgestellte Hochwasserschutzanlage. Im Falle eines Hochwassers müsse die Altstadt mit Sandsäcken oder anderen mobilen Einrichtungen geschützt werden, heißt es in dem Schreiben. Habersaat bezeichnete die Antwort als ernüchternd und fordert die Landesregierung auf, Verantwortung für den Flutschutz in Lauenburg zu übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 16:30 Uhr

RE83: Teilausfälle zwischen Büchen und Lüneburg

Auf der Bahnstrecke RE83 zwischen Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Lüneburg kommt es ab Freitag zu Einschränkungen. Laut Bahnbetreiber Erixx Holstein wird der Zugverkehr wegen Brückenarbeiten von Freitag, 6 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr, sowie erneut vom 6. bis 9. Dezember eingestellt. Ersatzbusse fahren die Haltestellen in Lüneburg, Echem, Lauenburg und Büchen an. In Lauenburg starten die Busse wegen Straßenbauarbeiten nicht am Bahnhof, sondern am ZOB. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 08:30 Uhr