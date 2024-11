Stand: 27.11.2024 08:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

VfB Lübeck kurz vor Insolvenz

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck steht kurz vor der Insolvenz. Das hat die Vereinsführung mitgeteilt. Nach einer umfassenden Analyse der aktuellen Finanzlage in den vergangenen Wochen habe sich eine Liquiditätslücke von etwa einer Million Euro ergeben. Sollte es nicht gelingen, diese Summe innerhalb der kommenden zwei Tage zusammen zu bekommen, wäre der Verein gezwungen, spätestens am Mittwoch Insolvenz anzumelden - zum dritten Mal nach 2008 und 2013. Der frühere Zweitligist war in der vergangenen Saison aus der dritten Liga abgestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Ex-Direktor der Overbeck-Gesellschaft angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen den ehemaligen Direktor der Overbeck-Gesellschaft erhoben. Laut einem Bericht der Lübecker Nachrichten soll der Ex-Leiter des Kunstvereins mehrfach Scheinrechnungen eingereicht haben. Das so erschlichene Geld, insgesamt 218.000 Euro, sei für private Anschaffungen verwendet worden. Auch der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und die Possehl-Stiftung hatten Anzeige erstattet. Die Ermittlungen umfassen zahlreiche Vorfälle, die sich über mehrere Institutionen erstrecken. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Lauenburg schwer verletzt

Ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann plötzlich vor die Motorhaube eines Autos. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und nahmen die Ermittlungen auf. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2024 | 08:30 Uhr