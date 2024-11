Stand: 19.11.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

"Weihnachtsstadt Lübeck" startet kommenden Montag

Am kommenden Montag (25.11.) startet Lübeck offiziell in die Weihnachtssaison. Die Veranstalter haben am Montagabend erste Highlights für die "Weihnachtsstadt" vorgestellt: Los geht es demnach am 25.11 mit dem sogenannten Adventsleuchten. Zwischen Koberg und Hafen, von der Sankt Petri Kirche bis nach Travemünde, dreht sich dann alles um die verschiedenen Weihnachtswelten. Laut Lübeck Travemünde Marketing gehören dazu unterschiedliche Märkte. Für Familien und Kinder gibt es in diesem Jahr das Wichtelwunderland mit Minigolfbahn und Wichteldorf. Zu den zentralen Attraktionen der Weihnachtsstadt zählen die Kunsthandwerkermärkte im Heiligen Geist Hospital und in der Sankt Petri Kirche. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Weltpankreaskrebstag: Lübecker Holstentor leuchtet lila

Am Donnerstag will Lübeck ein leuchtendes Zeichen setzen: Zum Weltpankreaskrebstag erstrahlt das Holstentor in lilafarbenem Licht, um auf die oft spät erkannte Krankheit Bauchspeicheldrüsenkrebs aufmerksam zu machen. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein lädt aus diesem Anlass zu einem Informationsnachmittag auf dem Campus Lübeck ein. Von 15.30 bis 18.00 Uhr informieren Expertinnen und Experten über Früherkennung, moderne Diagnostik und Therapiemöglichkeiten. Auch Betroffene werden ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Zum Abschluss ist ein gemeinsamer Spaziergang zum beleuchteten Holstentor geplant. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Unfallflucht in Lanze: Radfahrer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Montagmorgen hat es in Lanze (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei touchierte ein dunkler Kombi den Radfahrer beim Überholen, woraufhin dieser stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ratzeburg zu melden. NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Jogger in Timmendorfer Strand angefahren

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist Montagabend ein 19-jähriger Jogger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Den Unfall hatte laut Polizei ein älterer Mann verursacht - er missachtete demnach eine rote Ampel an der Kreuzung B76/Ecke Pamirstraße. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

