Stand: 04.10.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Vollsperrung der Hafenstraße in Lauenburg

Die Hafenstraße in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird ab Montag voll gesperrt. Grund ist die Absicherung des abrutschenden Butterbergs, erklärt Bauamtsleiter Christian Asboe. Die Umleitung führt über die Elbbrücke in Geesthacht, weiter über die B5 und schließlich zurück nach Lauenburg. Diese Regelung gilt für alle Verkehrsteilnehmer für sechs Wochen. Ab Mitte November soll die B209 teilweise wieder freigegeben werden, sodass Pkw-Verkehr aus Niedersachsen möglich ist. Der Schwerlastverkehr muss jedoch bis Weihnachten die Umleitung nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Clubschiff "MEU" nach Atlantikreise wieder in Travemünde

Das Clubschiff "MEU" des Lübecker Yacht-Clubs ist nach 14 Monaten und rund 15.000 Seemeilen wieder in Lübeck-Travemünde angekommen. Die Reise führte das Schiff in 36 Etappen über die europäischen Küsten, die Kanaren, Kapverden und die Karibik. Skipperin Clara Weimer zeigte sich bei der Ankunft emotional bewegt und freut sich nun auf Zeit mit Familie und Freunden. Am Donnerstag wurde die "MEU" im Heimathafen Travemünde von einer großen Begrüßungsflotte empfangen, bestehend aus Mitgliedern des Lübecker Yacht-Clubs und weiteren Seglern. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2024 | 08:30 Uhr