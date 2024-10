Stand: 01.10.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ostküstenleitung: Abschnitt Siems-Stockelsdorf genehmigt

Das Amt für Planfeststellung Energie hat grünes Licht für den zweiten Abschnitt der Ostküstenleitung gegeben. Laut Energiewendeministerium wurde der 15 Kilometer lange Abschnitt zwischen Lübeck-Siems und Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) genehmigt. Gegen den Beschluss kann allerdings noch geklagt werden. Die Inbetriebnahme der Leitung ist für 2026 und 2027 geplant. Die Ostküstenleitung ist ein wichtiger Teil des Netzausbaus für die Energiewende und soll grünen Strom aus dem Norden in den Süden transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Musikhochschule Lübeck begrüßt neue Erstsemester

Die Musikhochschule Lübeck hat Montagabend ihre neuen Erstsemester begrüßt. 139 Studierende aus 26 Nationen starten nun ihr Studium. Zur Feier des Tages lud die Hochschule zu einer Semestereröffnungsfeier im Großen Saal ein, bei der jüdische Musik im Fokus stand. Präsident Bernd Redmann betonte, dass der Schwerpunkt als Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus in Deutschland gesetzt wurde. Mit Beginn des Wintersemesters startet auch die neue Konzertsaison, in der über 350 Veranstaltungen geplant sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Stadt Lübeck zieht positive Bilanz zur Theaternacht

Die Stadt Lübeck zieht nach der Theaternacht eine positive Bilanz. Insgesamt wurden 3.400 Tickets verkauft und ausgegeben. So viele wie seit Jahren nicht mehr. Es war die 16. Auflage der Theaternacht, bei der 20 Häuser und 25 Ensembles beteiligt waren. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Stolperstein für Widerstandskämpferin Gertrud Meyer in Lübeck

Die Lübecker Initiative für Stolpersteine erinnert an die Widerstandskämpferin Gertrud Meyer. Am Dienstagnachmittag soll für sie ein Stolperstein verlegt werden. Meyer, 1914 als zehntes Kind einer Arbeiterfamilie in Lübeck geboren, trat bereits mit 16 Jahren der sozialistischen Jugendbewegung bei. Gemeinsam mit dem späteren Bundeskanzler Willy Brandt engagierte sie sich gegen den Nationalsozialismus. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

