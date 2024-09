Stand: 25.09.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Junge steckt in Drainage-Schacht fest

In der Nähe von Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr am Dienstag einen Jungen aus einem 2,50 Meter tiefen Drainage-Schacht gerettet. Der Jugendliche wollte den Schacht offenbar als Versteck erkunden, konnte sich aber nicht mehr selbst befreien. Sein Freund versuchte vergeblich zu helfen. Schließlich rückten die Feuerwehren aus Langenhagen und Mönchneversdorf (beide Kreis Ostholstein) an, auch der Rettungsdienst wurde vorsichtshalber alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Jungen unverletzt befreien. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Zukunft des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht unklar

Nach der Insolvenz des Johanniter-Krankenhauses in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Zukunft der Klinik noch offen. Eine Schließung wäre ein schwerer Schlag für die Region, betont Bürgermeister Olaf Schulze (SPD). Gemeinsam mit dem Land und dem Kreis Herzogtum Lauenburg werde nun nach Lösungen gesucht. Externe Fachleute sollen mögliche Optionen prüfen, darunter die Übernahme durch einen neuen Träger. Für die Patientinnen und Patienten ändert sich vorerst nichts. Alle geplanten Eingriffe finden weiterhin statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Raubüberfall auf Tankstelle in Ahrensbök

In Ahrensbök im Kreis Ostholstein hat ein Mann am Montagnachmittag eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei betrat der Täter den Verkaufsraum in der Lübecker Straße, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kasse. Er erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, mit schwarzem Kapuzenpullover und Zweitagebart beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Polizeiwache in Lauenburg evakuiert

Die Polizeistation in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstagmittag evakuiert worden. Laut Polizei hatte eine Person Munition an der Dienststelle abgegeben. Daraufhin mussten alle Personen die Wache in der Innenstadt verlassen. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und machte die Munition unschädlich. Nach etwa drei Stunden konnten die Polizisten wieder in ihr Gebäude. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

