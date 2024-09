Stand: 06.09.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ratzeburg bereitet sich auf den "Biest" Triathlon vor

Die Vorbereitungen für den neuen Triathlon "Biest" in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am kommenden Sonntag laufen auf Hochtouren. Organisator Niclas Bock betont, dass das Rennen bereits bei der Premiere zu den größten Langdistanz-Events in Deutschland zählt. Die Strecke umfasst zwei Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche wird es ein Events mit Schwimmen und Laufen geben. Bock warnt vor möglichen Verkehrseinschränkungen auf den Straßen entlang der Strecke. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Brandstiftung in Eutin: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Brandstiftung in Eutin (Kreis Ostholstein) fahndet die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde ein Motorroller vor einer Gastwirtschaft in der Bahnhofstraße in Brand gesteckt, wodurch auch der Eingangsbereich beschädigt wurde. Die Kneipe musste evakuiert werden. Der Täter wird beschrieben als etwa 35 bis 40 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug ein T-Shirt und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Eutin entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung der L185 bei Bad Schwartau

Ab kommendem Montag wird die L185 zwischen Bad Schwartau und Pohnsdorf (beide Kreis Ostholstein) wegen Sanierungsarbeiten am Radweg voll gesperrt. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr müssen Autofahrer bis zum 4. Oktober einen Umweg von rund 14 Kilometern fahren. Die Sanierung ist notwendig, um den Radweg verkehrssicherer zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Lübecks Hubbrücke jetzt auch für Fußgänger gesperrt

Die Hubbrücke in Lübeck, die seit Anfang 2023 bereits für Autos gesperrt ist, darf nun auch von Fußgängern und Radfahrern nicht mehr genutzt werden. Grund dafür ist, dass die Brücke an einigen Stellen rostet, weshalb sie laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee nicht mehr sicher genug ist. Fußgänger und Radfahrer müssen nun die Burgtorbrücke nutzen. Die Instandsetzungsarbeiten an der Hubbrücke sollen Ende 2025 beginnen und voraussichtlich bis mindestens 2028 andauern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

