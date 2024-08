Stand: 05.08.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kurtaxe spült Millionen in Gemeindekassen

Das Ostseebad Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) rechnet nach eigenen Angaben mit Kurtaxe-Einnahmen in Höhe von vier Millionen Euro. Ähnliche Zahlen erwartet auch der Tourismus-Service Fehmarn für das laufende Jahr, sagt Geschäftsführer Oliver Behncke. Er hofft auf mehr Verständnis der Urlauberinnen und Urlauber: Immerhin würden mit dem Geld gezielt Einrichtungen für Touristinnen und Touristen bezahlt, so Behncke. Dazu zählen auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) zum Beispiel 30 öffentliche WC-Anlagen, 70 Kilometer Radwege und die Pflege der Inselstrände. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Gemeinde Malente will Pfandsammeln angenehmer machen

Um Pfandsammlern das Wühlen im Müll zu ersparen, stattet die Gemeinde Malente (Kreis Ostholstein) mehrere Mülleimer mit speziellen Haltern aus. In diese können künftig leere Flaschen und Dosen gestellt werden. So soll auch verhindert werden, dass Pfandflaschen neben oder unter Mülleimern zu Bruch gehen und Glasscherben auf Wege und Straßen gelangen. Die Gemeinde hofft auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger und bittet darum, keinen Abfall oder Einwegbecher in den Pfandringen abzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Zeugen gesucht: Luxuswagen in Hemmelsdorf gestohlen

In Lübeck-Travemünde und Ostholstein sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, nachdem dort Ende vergangener Woche zwei Luxuswagen gestohlen wurden. In Hemmelsdorf bei Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hatten es die Diebe auf einen Geländewagen von Mercedes abgesehen. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass die Täter schon kurz nach dem Diebstahl tanken mussten. Auf dem Priwall in Travemünde haben Unbekannte einen auffälligen, älteren Porsche aus einem Parkhaus entwendet. Das Fahrzeug soll unter anderem goldene Felgen haben. Bislang fehlt von den Tätern und den Fahrzeugen jede Spur. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr