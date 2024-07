Stand: 31.07.2024 09:43 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Eingestürztes Supermarkt-Dach in Ratzeburg: Statiker wollen Gebäude untersuchen

Nach demEinsturz eines Supermarkt-Dachs in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen. Am Dienstagnachmittag war plötzlich das Dach eines Netto-Marktes in der Möllner Straße in sich zusammengebrochen. Zwölf Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Geschäft, zwei von ihnen wurden verletzt, ein Betroffener kam ins Krankenhaus. Die Ursache für den Einsturz ist bisher völlig unklar. Statiker wollen heute das Gebäude untersuchen. Ob sie dafür auch den Markt betreten können, ist nach Angaben der Polizei noch unklar - weitere Teile könnten hinabstürzen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Verkehrsunfall in Lübeck-Schlutrup

Bei einem Unfall in Lübeck-Schlutup ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 63-Jährige war am Dienstagmorgen mit seinem Auto in der Mecklenburger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Geländewagen geprallt. Dessen Fahrer und andere Zeugen halfen dem 63-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den Mann danach ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellt die Fahrtüchtigkeit des 63-Jährigen infrage und zog deshalb den Führerschein des Mannes ein. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Fußball-Landespokal: Lübeck schlägt Lübeck

Der VfB Lübeck hat das Stadtderby im Landespokal gewonnen. Im Viertelfinale gegen den 1. FC Phönix auf der Lohmüle stand es am Ende 2:1. Am 10. August geht es für den VfB Lübeck weiter mit dem Regionalliga-Spiel gegen die zweite Mannschaft des HSV. Phoenix muss am Sonnabend bei BW Lohne ran. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

