Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

300.000 Gäste zur Halbzeit der Travemünder Woche

Zur 135. Travemünder Woche ist zur Halbzeit laut Veranstalter die Marke von 300.000 Gäste gekackt worden. Das gute Wetter und die Ferienzeit sorgten demnach für volle Strände und Promenaden. Die Segelmeisterschaften liefen fast optimal, nur fünf von 136 Regatten konnten nicht beendet werden. Allerdings gab es Probleme mit Wild-Parkern, die strandnahe Wohngebiete und die Hotelroute der Kaiserallee blockierten. Geschäftsführer Frank Schärffe appelliert an die Besucher, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Heute ist auch der NDR-Dialogbus von 12 bis 16 Uhr am Brügmanngarten in Travemünde zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Einbruch in Bäckerei in Grömitz-Lensterstrand

Unbekannte sind in eine Bäckerei in Grömitz-Lensterstrand (Kreis Ostholstein) eingebrochen. Laut Polizei geschah dies offenbar am Montag oder in der Nacht zu Dienstag. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter über ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen und versuchten, mit Werkzeug einen Tresor zu öffnen – jedoch ohne Erfolg. Die Diebe konnten nur etwas Bargeld mitnehmen, das in den Räumen lag. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen auf der A1: Auffahrten gesperrt

Am Mittwoch wird das Kreuz Lübeck auf der A1 asphaltiert. Laut Autobahn GmbH sind zwei Auffahrten gesperrt. Davon betroffen sind Autofahrende, die von der A20 aus Westen kommen und auf die A1 Richtung Fehmarn wollen. Und diejenigen, die auf der A1 Richtung Süden unterwegs sind und auf die A20 Richtung Osten fahren möchten. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis Mittwochabend Abend, 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 08:30 Uhr

