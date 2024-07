Stand: 23.07.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

300.000 Euro für Parkinsonforschung an Uni Lübeck

Das Institut für Medizinische Biometrie und Statistik der Uni Lübeck bekommt 300.000 Euro von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung für seine Parkinsonforschung. Das Geld ist für ein Forschungsprojekt vorgesehen, das die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Genaktivität bei einer vererbbaren Form des Parkinson-Syndroms untersucht. Ziel des Projekts ist es, neue Einblicke in die Mechanismen dieser seltenen Krankheit zu gewinnen und mögliche Vorhersagemodelle für das Erkrankungsalter zu entwickeln. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Wechsel im Finanzministerium: Schneider übernimmt

Silke Schneider, ehemalige Präsidentin des Landgerichts Lübeck, übernimmt die Leitung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein. Heute wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ihr nach einer Kabinettssitzung die Ernennungsurkunde überreichen. Die bisherige Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) erhält ihre Entlassungsurkunde. Das Justizministerium kündigte an, die Stelle des Präsidenten oder der Präsidentin des Landgerichts Lübeck zeitnah auszuschreiben. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

UKSH fordert Schadenersatz nach IT-Panne

Nach der weltweiten IT-Panne will das UKSH Schadenersatz einfordern. Am Freitag mussten 137 Operationen abgesagt werden. UKSH-Chef Jens Scholz erklärte, dass der entstandene Schaden vermutlich in die Zehntausende gehe. Ein fehlerhaftes Update des US-Cybersicherheitsunternehmens Crowdstrike hatte weltweit Probleme verursacht. Trotz des Vorfalls will das UKSH weiterhin mit der Software arbeiten. Scholz betonte, dass solche Probleme nie völlig ausgeschlossen werden können und die Digitalisierung nicht infrage gestellt werden sollte. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2024 | 08:30 Uhr