Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ratzeburg tritt Städtekoalition gegen Rassismus bei

Die Stadt Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist zusammen mit dem Amt Lauenburgische See in die "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" aufgenommen worden. In einer mehrmonatigen Bewerbungsphase entwickelte die Stadt einen 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Vorausgegangen war ein konkreter Fall von Rassismus und die Intervention einer betroffenen Person. Daraus entstand die Idee, die Arbeit gegen Ausgrenzung nicht nur mit einzelnen Projekten, sondern strukturell im Partnerschaftsnetzwerk anzulegen. Die Städtekoalition ist ein Bündnis europäischer Städte. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 16:30 Uhr

Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt bleiben erlaubt

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat im Mai das Verbot der Hansestadt Lübeck, Ferienwohnungen in der Altstadt zu vermieten, als rechtswidrig erklärt. Die Stadt verzichtete nun auf eine Berufung, da keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen. Damit dürfen die 25 betroffenen Vermieter, denen 2019 das Vermieten an Urlauber untersagt worden war, ihre Ferienwohnungen wieder anbieten. Für die Zukunft plant die Stadt jedoch, das Umwidmen von Wohnraum zu Ferienwohnungen in der Altstadt generell zu verbieten, um den Wohnraumschutz zu gewährleisten. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 16:30 Uhr

Schwere Motorradunfälle in Ostholstein

In Ostholstein hat es am Wochenende mehrere schwere Motorradunfälle gegeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Sonnabend stießen auf der Landesstraße 309 Richtung Bad Schwartau ein Auto und ein Motorrad zusammen, wobei der 17-jährige Motorradfahrer schwere Fußverletzungen erlitt. Wenige Stunden später kollidierte auf der Strandallee in Timmendorfer Strand ein Audi mit zwei Motorrädern, einer der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag verlor ein 48-jähriger Motorradfahrer auf dem Weg von Lübeck nach Stockelsdorf die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Sperrungen auf der B207 in Lübeck ab Ende Juli

Von Ende Juli an müssen sich Autofahrer in Lübeck auf Sperrungen auf einem Teilabschnitt der B207 einstellen. Betroffen ist die Strecke zwischen der Kronsforder Allee und dem Hochschulstadtteil. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten. Die Stadt Lübeck hat mitgeteilt, dass im Anschluss auch die Rampen der A20 an der Anschlussstelle Lübeck-Genin saniert werden. Autofahrer müssen sich daher in den kommenden Wochen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Um den Verkehrsfluss so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, sollen die Umleitungsstrecken rechtzeitig bekannt gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Messerattacke in Lübeck-Buntekuh: 44-Jähriger bedroht Nachbarn

In Lübeck-Buntekuh hat ein 44-jähriger Mann am Sonntagabend einen Nachbarn mit einem Messer bedroht. Anschließend zerstörte er laut Polizei das Cabriodach und die Reifen des Autos seines Nachbarn. Anwohner in der Fregattenstraße beobachteten die Tat, filmten sie und alarmierten die Polizei. Handyvideos der Tat werden nun ausgewertet, um den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Der Verdächtige wurde verhaftet, aber die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

FDP will Pilotprojekt für Pyrotechnik in Fußball-Stadien

Nach der FDP in Bremen fordert nun auch die FDP in Schleswig-Holstein ein Pilotprojekt für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in Fußball-Stadien. Das Projekt könnte laut Forderung in Kiel und Lübeck durchgeführt werden. Das Abbrennen von Pyrotechnik kostet die Vereine viel Geld. So musste Holstein Kiel Anfang März nach dem Auswärtsspiel in Berlin 24.000 Euro Strafe bezahlen. Die Vereine könnten nicht verhindern, dass Fans Pyrotechnik in Stadien schmuggeln, deshalb schließt sich die FDP in Schleswig-Holstein der Idee der Bremer FDP an. Beim VfB Lübeck begrüßt man die Initiative. Holstein Kiel hat die Forderung laut eines Vereinssprechers vorerst zur Kenntnis genommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

