Stand: 08.07.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Drei Millionen Euro Förderung für Stadtgrabenbrücke in Lübeck

Die Stadtgrabenbrücke soll in Lübeck für Radfahrer und Fußgänger eine schnelle Verbindung von der Altstadtinsel zum Bahnhof ermöglichen. Vom Bund gibt es für den Brückenneubau jetzt eine Förderung von drei Millionen Euro aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land". Den Förderbescheid übergibt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag an Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Brücke wird seit vergangenem Herbst gebaut und wird rund sechs Millionen Euro kosten. Laut Stadt liegen die Arbeiten an der Stadtgrabenbrücke im Zeitplan. Im Herbst dieses Jahres soll sie fertiggestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musik Festival startet in Lübeck

Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist am Abend mit einem Eröffnungskonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle gestartet. Festivalintendant Christian Kuhnt freut sich auf mehr als 200 Konzerte in den kommenden Wochen. Nach der Programmveröffentlichung im Februar begann ein großer Ansturm, was eine schöne Bestätigung für das vielfältige und neugierig machende Programm sei. Kuhnt betonte, dass das Festival nicht nur große Stars, sondern auch viele unbekanntere Künstlerinnen und Künstler präsentieren werde. Das Publikum werde gemeinsam mit dem Festivalteam auf eine Entdeckungsreise gehen. Der diesjährige Städteschwerpunkt ist Venedig. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Staus auf der A1: Sommerreiseverkehr trifft auf Baustellen

Die Anreise- bzw. Rückreisewellen auf der A1 sorgten am Wochenende für Staus. Besonders betroffen war der Bereich zwischen Bargteheide im Kreis Stormarn und Lübeck wegen der dortigen Brückenarbeiten. Auch zwischen Scharbeutz und Ratekau im Kreis Ostholstein mussten sich viele Reisende in Geduld üben. Die Urlaubssaison hatte in mehreren Bundesländern bereits begonnen, darunter Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Bremen. Mit Nordrhein-Westfalen als weiteres Bundesland erhöhte sich das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen erheblich. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 08:30 Uhr