Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Falscher Polizist erbeutet Schmuck von Seniorin

In Wentorf im Herzogtum Lauenburg hat ein falscher Polizist Schmuck von einer 85-jährigen Seniorin erbeutet. Der Betrüger berichtete am Telefon von einem angeblichen Verkehrsunfall ihrer Tochter und forderte eine Kaution von 210.000 Euro. Da die Seniorin nicht über das Bargeld verfügte, bot sie ihren Schmuck im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags an. Die Polizei Ratzeburg warnt erneut, dass Polizeibeamte niemals nach Bargeld fragen oder Wertgegenstände in Empfang nehmen. In solchen Fällen solle man sofort die 110 anrufen. Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Ehrlicher Finder gibt 16.400 Euro in Lübeck bei der Polizei ab

Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Lübeck 16.400 Euro Bargeld gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Mann hatte eine Handtasche in der Nähe einer Schule entdeckt. Nur eine Stunde später erschien der Besitzer auf dem Revier, ein Lehrer aus dem Ausland. Das Geld war für einen Schulausflug zu den Handball Days in Lübeck geplant. Der Eigentümer konnte das Geld vollständig verwenden, da der Finder auf einen Finderlohn verzichtete. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

