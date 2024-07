Stand: 01.07.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Frauenleiche im Lübecker Klughafen entdeckt

In Lübeck hat ein Spaziergänger im Klughafen eine leblose Frau entdeckt. Er alarmierte die Polizei. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd erklärte, holten Einsatzkräfte die Frau am Sonntag aus dem Wasser. Sie konnten nur noch den Tod feststellen. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Mehrere Verkehrsunfälle in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es auf der B207 gleich zwei Autounfälle innerhalb weniger Minuten gegeben. Laut Polizei ist am Sonntagnachmittag ein Pkw in Höhe Fredeburger Wald von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurde eine Fahrerin die in Breitenfelde kurz danach mit ihrem Wagen im Graben landete. Sie kam in ein Krankenhaus. Ebenfalls am Sonntag kam es in Eutin, im Kreis Ostholstein zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos sind ineinander gekracht, dabei sind fünf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei im Einsatz. Drei der fünf Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Mehr als 420 Mannschaften bei den Handball Days in Lübeck

In Lübeck sind am Sonntag die Handball Days, eines der größten Jugendhandball-Turnier der Welt, zuende gegangen. Mit 6.500 Handballerinnen und Handballerin ist das Jugendturnier wieder auf dem Niveau vor Corona, heißt es vom Veranstalter. Mehr als 420 Mannschaften aus 13 Ländern, darunter Indien, Bangladesch und Libyen waren mit dabei. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

18.000 Besucher bei der JazzBaltica in Timmendorfer Strand

Am Sonntagabend ist das Festival JazzBaltica in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) zu Ende gegangen. Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher kamen von Donnerstag bis Sonntag an die Ostsee, um die insgesamt 39 Konzerte zu hören. Alle Veranstaltungen waren ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilen. Darüber hinaus gab es 21 kostenlose Open-Air-Konzerte, zu denen tausende weitere Menschen kamen. Der künstlerische Leiter Nils Landgren ist zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

