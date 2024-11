Stand: 14.11.2024 16:05 Uhr Nachbarschaftshilfe aus Dithmarschen in Berlin geehrt

Die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe Büsum/Wesselburen (Kreis Dithmarschen) werden Donnerstagabend von der Stiftung "nebenan" in Berlin geehrt. Dabei sei es besonders wichtig für die Jury gewesen, dass der Verein generationsübergreifende Projekte ins Leben gerufen habe, so die Geschäftsführerin der Stiftung, Katharina Roth. Der Verein hat 700 Mitglieder. Sie unterstützen sich gegenseitig bei alltäglichen Dingen. Werner Lucas von der Nachbarschaftshilfe freut sich über den Preis: "Wir leisten ganz viel im Rahmen unserer ehrenamtlichen Tätigkeit, auch für die Daseinsvorsorge der Mitbürger."

Die Nachbarschaftshilfe will zum Beispiel in Zukunft mit dem Projekt "Nachbarschaftstische" erreichen, dass Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder zwei bis drei Leute nach Hause zum Essen oder zum Kaffee einladen und so ins Gespräch miteinander kommen. Außerdem planen sie wohnquartiersabhängige Busreisen. So sollen sich Mitglieder, die in derselben Gegend wohnen, besser kennenlernen. Der deutsche Nachbarschaftspreis ist mit 2.000 Euro dotiert. Das Geld investiert der Verein nun in die zwei neuen Projekte.

