Stand: 15.04.2024 15:28 Uhr Nach Überfall auf Tankstelle in Heide: Polizei nimmt Täter fest

Am vergangenen Sonnabend ist eine Tankstelle in Heide (Kreis Dithmarschen) in der Hamburger Straße überfallen worden. Der Täter bedrohte den Kassierer mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute floh der Täter dann auf einem E-Bike. Drei Stunden nach Beginn der Fahndung entdeckte eine Streife das Fluchtfahrzeug, ein E-Bike, vor einer Wohnung. Sie nahmen einen 37-jährigen Mann fest, der die Tat direkt gestand. Das erbeutete Bargeld hatte er jedoch nicht mehr bei sich. Durch weitere Ermittlungen konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter auch mit einem Überfall auf einen Supermarkt Anfang des Monats in Verbindung bringen. Wegen der Gefahr einer Wiederholungstat sitzt der Mann nun in U-Haft.

