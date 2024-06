Stand: 07.06.2024 10:05 Uhr Nach Messerangriff in Mannheim: Schweigeminute auch in Region Kiel

Nach dem Tod des Polizisten Rouven Laur aus Mannheim beteiligen sich am Freitag auch Polizeibeamte aus der Region Kiel an einer Schweigeminute. "Wir schweigen, weil wir ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt gegen Polizeibeamte", so Sven Neumann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Die Schweigeminute findet um 11.34 Uhr statt.

Die Polizistinnen und Polizisten wollen dabei nicht nur in den Dienststellen schweigen, sondern auch öffentlich und vor den Revieren, in Neumünster zum Beispiel vor dem 1. Polizeirevier in der Altonaer Straße. Am 31. Mai wurde Laur bei einem Messerangriff in Mannheim lebensgefährlich verletzt, er verstarb wenige Tage später im Krankenhaus.

