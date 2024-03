Stand: 12.03.2024 15:51 Uhr Nach Leichenfund: Polizei durchsucht erneut Teich auf Sylt

Rund ein Jahr nach dem Fund eines Toten in einem Auto voller Löschschaum auf Sylt haben Polizeitaucher am Dienstag erneut einen Teich in Wenningstedt-Braderup nach Beweisen durchsucht. Das teilte die Kriminalpolizei mit. Über Ergebnisse der Tauchaktion ist noch nichts bekannt. Im März vergangenen Jahres hatte ein Spaziergänger auf einem Feldweg nahe des Campingplatzes in Westerland die Leiche des 38-Jährigen entdeckt. Der Mann hatte auf Sylt gelebt und gearbeitet. Details zur genauen Todesursache wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Ermittler gehen aber von einem Tötungsdelikt aus.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2024 | 16:30 Uhr