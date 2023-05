Großbrand in Flensburg: Innenministerin spricht von "furchtbarer Tragödie" Stand: 05.05.2023 11:03 Uhr Nach dem verheerenden Brand in Flensburg beginnt die Suche nach der Ursache. Brandermittler können aber voraussichtlich erst kommende Woche in das Gebäude. Schleswig-Holsteins Innenministerin kam am Freitag nach Flensburg und zeigte sich betroffen - lobte aber auch die Hilfsbereitschaft.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat am Freitagmorgen von einer "furchtbaren Tragödie" gesprochen. Bei einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg starben eine Frau und ein vierjähriger Junge. Neun weitere Menschen wurden verletzt. "Es ist ein verheerender Anblick, sich das völlig ausgebrannte Haus anzuschauen und sich vorzustellen, wie sehr die Menschen gelitten haben, die vom Feuer eingeschlossen waren", sagte sie am Freitag bei einem Besuch vor Ort. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen und den Verletzten. Außerdem dankte die Innenministerin den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und Polizei, aber auch den Menschen, die den Bewohnerinnen und Bewohnern halfen.

Brandursache weiter unklar

Warum das Feuer im Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes ausbrach, ist noch immer völlig unklar. Ein fremdenfeindliches Motiv schließt die Polizei aber aus, auch für Fremdverschulden gebe es derzeit keine Hinweise. Allerdings konnten die Brandermittler das Gebäude noch nicht betreten. Denn das Haus ist stark beschädigt und einsturzgefährdet. Noch während der Löscharbeiten war das Treppenhaus zusammengebrochen. THW und die Feuerwehr sicherten zunächst Wände und Decken ab - damit am Freitagmorgen die Leiche der Frau geborgen werden konnte. "Wie die Polizei mir mitgeteilt hat, wird es erst nächste Woche möglich sein, dass man das Haus in einen Zustand bringt, dass man das betreten kann." Erst dann könnten die Ermittlungen vor Ort stattfinden.

Polizei prüft rechtliche Schritte gegen Gaffer

Bereits geprüft werden bei der Polizei aber rechtliche Schritte gegen einige Schaulustige, denn es wurden Videos von dem Brand gemacht und in sozialen Netzwerken geteilt. Die Polizei ruft dazu auf, die Videos nicht zu verbreiten. Innenministerin Sütterlin-Waack sagte am Freitag: "Die erste Reaktion jedes vernünftig denkenden Menschen ist, dass das furchtbar ist, dass man Leid von anderen Menschen in die sozialen Netzwerke stellt und sich möglicherweise daran ergötzt." Dennoch hob sie die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort hervor. "Ich will aber auch betonen, dass hier sehr viele Menschen sehr hilfsbereit waren, Die haben natürlich nicht daran gedacht, dass auch die Rettungskräfte durch müssen. Aber es waren sehr viele Hilfsbereite vor Ort, die haben hier Matratzen und Container hingestellt, damit die Menschen sich nicht noch mehr verletzen, wenn sie aus dem Fenster springen." Die Einsatzkräfte hatten am Donnerstag zum Teil die Polizei zu Hilfe rufen müssen, um die Menschen zurückzuhalten. Flensburgs Feuerwehr-Chef geht aber nicht von böser Absicht aus, die Menschen hätten einfach helfen wollen.

Spendenaufrufe in sozialen Netzwerken

Auch am Freitag war die Hilfsbereitschaft groß, in sozialen Netzwerken wurde zu Spenden aufgerufen. Von den Verletzten, die ins Krankenhaus kamen, befinden sich laut Polizei drei auf der Intensivstation, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Zwei Personen konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

43 Menschen sind laut Polizei in dem Gebäude gemeldet. Es sei aber nicht bekannt, wie viele von ihnen sich bei Ausbruch des Feuers in dem Haus aufhielten. Zunächst war von bis zu 25 Verletzten die Rede gewesen, was laut Feuerwehr der unübersichtlichen Lage geschuldet war. Vier Freiwillige Feuerwehren, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und 13 Rettungswagen waren innerhalb weniger Minuten am Brandort. Dort seien allerdings die Straßen von Betroffenen und Schaulustigen blockiert gewesen, berichtet Einsatzleiter Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg. Vor dem Haus hielten sich demnach etwa 100 Menschen auf. Sie mussten teilweise von der Polizei zurückgehalten werden. Flensburgs Feuerwehr-Chef Carsten Herzog unterstellt den Menschen jedoch keine böse Absicht. Sie hätten helfen wollen. "Die erst eintreffenden Einsatzkräfte haben uns berichtet, dass die versucht haben zu helfen, also nicht im negativen Sinne, die Einsatzkräfte bewusst behindert haben", sagte Herzog. "Wir mussten sie ein bisschen beiseiteschieben, um unsere Einsatzmaßnahmen durchführen zu können, brauchten dafür auch polizeiliche Hilfe, aber das war nicht bösartig gewesen."

