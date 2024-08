Stand: 26.08.2024 16:29 Uhr Nach Fund in Dänemark: Leiche nach Segelunfall identifiziert

Nach einem tödlichen Segelunfall im April dieses Jahres ist nun die Leiche identifiziert worden. Das berichtet die zuständige Polizeidirektion in Itzehoe (Kreis Steinburg). Ein 66-jähriger Mann war demnach mit seinem Boot auf dem Weg von Helgoland nach Sylt gekentert. Sein lebloser Körper war am 9. Juni an der dänischen Nordseeküste in Höhe Ulfborg angespült worden.

