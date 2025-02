Nach Explosion: Viebrock drosselt PV-Batteriespeicher von LG Stand: 25.02.2025 18:27 Uhr Nach der Explosion in einem Haus in Schönberg hat der Fertighausanbieter Viebrock nun reagiert: Batteriespeicher von LG aus derselben Produktionsreihe wurden in Standby gesetzt, alle anderen gedrosselt.

Am vergangenen Mittwoch (19.02) ist in Schönberg bei Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Einfamilienhaus explodiert. Experten vermuten einen Fehler im Batteriespeicher der Solaranlage. Der Fertighaushersteller Viebrock hat jetzt reagiert und erste Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Batteriespeicher, die aus derselben Produktionsreihe des Herstellers LG kommen, wurden in den Stand-by-Modus gesetzt. Auch alle anderen LG-Speicher hat Viebrock vorerst gedrosselt. Das bedeutet, dass diese weniger oder erstmal gar nicht speichern können.

Der Hausanbieter verspricht, dass er dafür finanziell aufkommen werde. Und eine Firmensprecherin sagt: Das seien Vorsichtsmaßnahmen. Solche Vorfälle mit Batteriespeichern wie in Schönberg seien die absolute Ausnahme. Für Viebrockhaus-Besitzer gebe es keinen Grund zur Besorgnis. Außerdem sagte die Sprecherin gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass noch nicht endgültig klar ist, ob ein defekter Speicher tatsächlich Grund für die Explosion war. Das Unternehmen versichert, dass daran gearbeitet werde, den Vorfall schnellstmöglich aufzuklären.

Das Einfamilienhaus muss nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich abgerissen werden. Im hellroten Mauerwerk des Hauses klafft ein riesiges Loch. Eine gesamte Hauswand wurde bei der Explosion herausgerissen. Der Schaden: mehrere Hunderttausend Euro. Laut Polizeileitstelle wurde niemand verletzt. Die Bewohner waren nicht zuhause, sondern im Urlaub.

Elektroinnung: Technische Probleme in Photovoltaikanlage

Jan Feddern, der Landesinnungsmeister der Elektroinnung Schleswig-Holstein, geht davon aus, dass der Batteriespeicher durch das sonnige Wetter praktisch vollgelaufen ist und überschüssige Energie nicht ins Stromnetz eingespeist wurde, wie es sonst der Fall ist. Dadurch habe sich die Batterie explosionsartig entladen, so Feddern.

"Aus Erfahrung ist das der erste mir bekannte Fall in Schleswig-Holstein, dass so ein Batteriespeicher in der Form explodiert. Dass das technisch möglich ist, dass so etwas explodiert in der Lithium-Ionen-Technik, ist mir bekannt. Das passiert aber ausschließlich bei technischen Problemen in der Batterie selber oder im Bereich der Laderegelung" Jan Feddern, Landesinnungsmeister der Elektroinnung Schleswig-Holstein

Ein Gutachter soll nun versuchen, zu klären, wie genau es zu der Explosion gekommen ist.

Nachbarn hatten den Notruf gewählt

Das Haus gilt nach wie vor als einsturzgefährdet. Nachbarn hatten laut Polizei am Mittwoch gegen 16.30 Uhr den Notruf gewählt. Sieben Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und mehrere Polizeistreifenwagen waren ausgerückt. Die Hauptstraße in Schönberg wurde gesperrt.

Korrekturhinweise: Zuvor hatten wir fälschlicherweise berichtet, dass durch die Explosion eine Person verletzt wurde.

