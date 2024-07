Stand: 10.07.2024 10:20 Uhr NOK-Fähre beschäftigt Ratsversammlung Brunsbüttel

Die Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) will für eine bessere Fährverbindung über den Nord-Ostsee-Kanal kämpfen. Häufige Ausfälle und lange Wartezeiten sind am Mittwochabend Thema in der Ratsversammlung.

Ärger über lange Wartezeiten oder Umwege

Hintergrund: Fällt eine der beiden Fähren aus, müssen Pendler oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder auf die Hochbrücke im Verlauf der B5 ausweichen - das bedeutet einen Umweg von 20 bis 30 Minuten. Für viele Beschäftigte der großen Chemie-Betriebe im Industriegebiet Brunsbüttel, aber auch Schüler oder Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr wird das oft zum Problem.

Ratsversammlung will Resolution verabschieden

Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt wollen Kommunalpolitiker sich nun an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wenden. Die Ratsversammlung will deshalb über ihre Forderungen an den Minister diskutieren und eine Resolution verabschieden.

