NOK-Fähre Sehestedt: Betrieb eingeschränkt

Die Fähre am Nord-Ostsee-Kanal in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) konnte in den vergangenen Tagen nicht für den Autoverkehr genutzt werden. Grund dafür war laut einem Sprecher der zuständigen Behörde, Probleme einer Schranke an Bord. Aufgrund von Hydraulik-Problemen ließ sie sich nicht schließen. Am Dienstagvormittag soll die Fähre von 10 bis 11 Uhr außer Betrieb gesetzt werden, um einen neuen Schrankenbaum einzusetzen. Danach soll die Fähre wieder nach Plan fahren.

07.01.2025