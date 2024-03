NDR Schleswig-Holstein App mit neuen Funktionen - jetzt updaten Stand: 06.03.2024 10:00 Uhr Die NDR Schleswig-Holstein App ist neu, besser sortiert - und alles im neuen Design. Aktualisieren Sie Ihre NDR SH App jetzt im App Store, denn die alte Version wird ab 20. März nicht mehr unterstützt.

In der NDR Schleswig-Holstein App ist seit dem 6. März einiges anders. Wir haben sie gründlich überarbeitet. Die NDR SH App präsentiert sich in einem neuen Look, hat neue Funktionen und ist neu sortiert. Auf der Startseite bündeln wir die wichtigsten Informationen aus Schleswig-Holstein auf einen Blick – schnell, übersichtlich, verständlich und hintergründig. In den Schlagzeilen finden Sie die wichtigsten aktuellen Nachrichten im praktischen Slider.

"Meine Region" - aktuelle Nachrichten aus Ihrer Umgebung

In der Navigation finden Sie den Bereich "Meine Region". Hier können Sie Regionen über ein Menü auswählen. So erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten, Videos und Nachrichten als Audio direkt aus Ihrer Umgebung.

Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Push-Mitteilungen und Sprachnachrichten - immer in Verbindung bleiben

Wenn Sie über die wichtigsten Nachrichten aus unserem Bundesland immer schnell informiert sein wollen, nutzen Sie gerne unsere Push-Mitteilungen. Mit dem Messenger im Bereich "Mitmachen" bleiben Sie mit uns jederzeit in Kontakt: Chatten, Sprachnachrichten schicken und Staus melden. Nehmen Sie ganz einfach an Gewinnspielen teil oder stellen Sie Fragen zum Programm.

Videos und Audios inklusive im Bereich "Audio & Video"

Passende Nachrichten-Beiträge aus Radio und Fernsehen finden Sie direkt bei den jeweiligen Texten. Die aktuellen Nachrichten in der NDR Schleswig-Holstein App bekommen Sie auch per Radio-Livestream oder Podcast. Außerdem hören Sie die beste Musik für Schleswig-Holstein - egal, wo Sie sind. Über den integrierten Radioplayer empfangen Sie alle fünf regionalen Livestreams.

Sie haben eine Sendung verpasst? Zusätzlich finden Sie zu aktuellen Themen aus dem Schleswig-Holstein Magazin auch Video-Reportagen in der NDR SH App - übersichtlich, praktisch und informativ am unteren Rand hinter dem Button "Audio & Video".

Auf geht´s – die NDR SH App aktualisieren oder herunterladen

Über die Links zum Play Store (Android) und dem App Store (iOS) kommen Sie direkt zur neuen NDR Schleswig-Holstein App. Sie haben die NDR SH App schon auf Ihrem Smartphone? Dann warten Sie auf die automatische Aktualisierung Ihrer App oder wählen Sie im App Store die Option "Aktualisieren".

Fragen oder Anregungen?

Wir haben die NDR SH App neu entwickelt - und möglichst alle denkbaren Nutzungsszenarien durchgespielt. Manche Fehler zeigen sich aber leider erst nach dem Veröffentlichen einer neuen App-Version. Daher freuen wir uns über Ihre Nachricht und bitten, mögliche Bugs zu entschuldigen. Sie werden so schnell wie möglich beseitigt. Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns: app.sh@ndr.de.

Was ist schief gelaufen?

Wir wollen die NDR Schleswig-Holstein App ständig verbessern. Mit Ihren Antworten helfen Sie unserem Team bei der Fehleranalyse und künftigen Updates der App. Wir schauen uns Ihr Problem gerne an.

Gerätetyp: * Smartphone Tablet Sonstiges Hersteller: Modell: Betriebssystem-Version: NDR SH App installiert am: Kürzlich ein Update der NDR SH App installiert: Ja Nein Weiß ich nicht Was für ein Fehler ist aufgetreten: * App startet nicht Messenger-Anmeldung schlägt fehl Gewinnspiel-Teilnahme schlägt fehl Radio-Stream bricht ab Video-Stream bricht ab Artikel laden nicht Videos laden nicht App lässt sich nicht beenden Sonstiges Wie äußert sich der Fehler: Sie können uns einen Screenshot der Fehlermeldung senden: Besteht der Fehler auch nach einer Neuinstallation der App: Ja Nein Ich habe die App nicht neuinstalliert Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 12:00 Uhr