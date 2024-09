Stand: 09.09.2024 11:11 Uhr NATO-Übung endet: Militärkonvois in SH unterwegs

Mehrere Militärverbände der Bundeswehr fahren derzeit durch Schleswig-Holstein. Hintergrund sei das Ende einer NATO-Übung in Litauen, teilte die Bundeswehr mit. Die Konvois kommen mit der Fähre in Kiel an und fahren dann zurück in ihre Heimatkasernen in Rotenburg an der Wümme und Holzminden in Niedersachsen sowie Ahlen und Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Schon seit Freitag fahren die Fahrzeuge jeweils zeitversetzt in größeren Gruppen in Kiel los - das wird voraussichtlich noch bis Sonnabend fortgesetzt. Insgesamt werden es laut Bundeswehr mehrere Hundert Fahrzeuge sein. Die einzelnen Kolonnen sind bis zu zwei Kilometer lang.

