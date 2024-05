Stand: 23.05.2024 17:32 Uhr Mittelangeln: Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus in Gasthof

Am Gasthof Satrup-Krog in Mittelangeln (Kreis Schleswig-Flensburg) sind nach Angaben der Polizei Scheiben eingeschlagen und die Fassade beschmiert worden. Der Staatsschutz ermittelt aktuell in dem Fall. Unbekannte hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Gasthof mit einem Slogan beschmiert. Mutmaßlich bezog sich der Satz auf die für Mittwochabend geplante Lesung des Basis-Politikers Wolfgang Wodarg - er gilt als bekanntes Gesicht der sogenannten Querdenker-Szene. Sein Vortrag wurde kurzfristig in die Gaststätte Oase in Flensburg verlegt. Der shz hatte darüber berichtet.

