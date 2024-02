Mit recycelten Akkus: E-Mopeds aus Meddewade für ganz Europa Stand: 27.02.2024 16:19 Uhr Die Zahl 50 ist eine wichtige Marke im Leben von Marwin Rau und Michael Szpitalny: 50 Stundenkilometer sind sie schnell, 50 Stück einer Vorserie sind verkauft und 50 bis 60 Kilometer weit rollen die E-Mopeds der beiden.

von Oliver Kring

Aus der Werkstatt in Meddewade (Kreis Stormarn) kommen ganz typische Geräusche: Trennschleifer, Hammerschläge und vor allem das "Ratschen" von Drehmomentschlüsseln. Ein Zweirad steht auf einer selbst gebauten mobilen Plattform: Marwin Rau und Michael Szpitalny haben Elektromobilität und Fahrzeugbau studiert. Jetzt gerade schrauben sie ein Gehäuse am Rahmen eines ihrer E-Mopeds fest. Dort hinein kommt später der Akku. Der Clou: Sie benutzen keine neuen Akkus. Es werden ausschließlich recycelte Akkus aus früheren Elektrofahrzeugen verwendet. Wenn der Plan der beiden aufgeht, dann rollen bald überall in Europa Mopeds mit ihren wiederverwendeten Autobatterien.

Das erste Akkuleben mit E-Mopeds verlängern

Die beiden 29-Jährigen haben die ehemalige Tischler-Werkstatt von Großvater Rau zur Montage und Recycling-Stätte für die E-Mopeds mit ausgemusterten E-Auto-Batterien umfunktioniert. "Die kommen von den großen Automobilherstellern. Die kaufen die containerweise ein. Prüfen die durch und verkaufen die dann weiter und die kommen meist eben von Erprobungsfahrzeugen, die dann teilweise nur 30 Kilometer unterwegs waren um das Fahrwerk zu testen", erklärt Rau. Das Gute ist, so die Tüftler: Diese Akkus haben dann nachgemessen 100 Prozent ihrer Kapazität - weil sie eben nur so wenige Kilometer unterwegs waren.

"Abgemagert": Aus 400kg schweren Auto-Akkus werden 11kg-Module

Für ihre E-Mopeds brauchen Michael und Marwin natürlich nicht die riesigen und bis zu 400 Kg schweren großen Akkus aus E-Mobilen, sondern viel kleinere und leichtere. Deshalb werden aus den großen und schweren, kleine und leichte Akkus. "Die großen Batterien, von denen wir die Module verwenden, liegen so zwischen 25 und 34 kWh - je nach Baujahr - wir bekommen dann dieses Modul zerlegt - das sind dann 1,6 kWh- Module." Die Zellen sind perfekt angeordnet für ihre Bedürfnisse, sagen sie. Ein Modul ist dann 11 bis 12 Kilogramm schwer mit Gehäuse und Elektronik. Es kommt in das Gehäuse, das die beiden bereits montiert hatten und sieht so aus wie der Tank der früheren Mopeds mit Verbrenner-Motor.

"Zweites und Drittes Leben" für die Batterien

Somit beginnt ein zweiter Lebenszyklus, obwohl der erste ja noch gar nicht abgeschlossen ist: "Diese Akkus haben ja teilweise nur 30 Kilometer Reichweite gesehen, vorher", so Marwin Rau. Eine vielversprechende Lösung finden die beiden. Denn bislang ist die Recycling-Quote bei E-Auto-Batterien noch sehr gering. Nach Angaben des ADAC und des Fraunhofer Instituts, liegt die Quote gerade bei 5 Prozent. Bis 2030 soll der Wert auf 95 Prozent steigen. Das Startup aus Meddewade will seinen eigenen Beitrag dazu leisten. Aber es gibt auch weitere Second-Life-Methoden sagt Marwin Rau: "Dass man den Akku - wenn er schon ein paar Jahre in Betrieb war - für stationäre Speichersysteme nutzt: Für Solaranlagen und so weiter. Die Lieferanten ihrer Akkus bauen solche Anlagen auch auf.

Lebensdauer kann verdoppelt werden

Die Lebensdauer von Batterien in Elektrofahrzeugen hat aktuell laut ADAC eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 160.000 Kilometern oder rund 6-8 Jahren. Bei der Second-Live-Methode kämen je nach Einsatz noch einmal etwa 10 Jahren hinzu. Danach bleiben das thermische und das stoffliche Recycling: "Wenn der Akku wirklich für den Antrieb des Elektromotors am Ende ist, kann er geschreddert werden. So können die einzelnen Bestandteile noch rausgefiltert werden", sagt Michael Szpitalny. Eine andere Möglichkeit sei das Aufschmelzen. Die Materialien haben unterschiedliche Siedepunkte. So könnten Aluminium und Kupfer, Graphit, Silicium, Kobald zurückgewonnen werden.

Sound-System soll für bessere Wahrnehmung sorgen

Zurück in die Werkstatt: Als letzten Schritt montieren die beiden Männer ein Soundmodul ins E-Moped. Es erzeugt wahlweise insgesamt acht verschiedene Sounds über einen Lautsprecher: Vom großen Motorrad über den Klang eines Zweitakter-Retro-Mopeds bis zu einem futuristischen Elektrosound. "Wir finden, das ist neben dem Spaß auch ein echter Sicherheitsaspekt: Das sorgt für eine bessere Wahrnehmung der sonst eher leisen Elektrofahrzeuge bei anderen Verkehrsteilnehmern", sagt Michael Szpitalny

Hersteller-Lizenz als nächster Schritt

Bleibt die Frage, wann die E-Mopeds über die Straßen rollen werden. Ein TÜV-Gutachten für den Betrieb im Straßenverkehr liegt bereits vor. Alle 50 Maschinen sind verkauft. Der nächste Schritt ist die Straßenzulassung beim Kraftfahrtbundesamt und die Hersteller-Lizenz. Jetzt suchen die beiden größere Investoren. "Wenn es schnell geht - macht nix", sagen sie. Denn bald sollen die E-Mopeds auch europaweit verkauft werden.

