Stand: 14.10.2024 16:21 Uhr Missunde II am Freitag außer Betrieb

Die Schleifähre Missunde II muss am Freitag in die Werft. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) mit. Die Ladeklappen sollen auf der Eberhardt-Werft in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) repariert werden. Dadurch muss der Fährverkehr zwischen Brodersby in Angeln und Kosel in Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) für zwei Wochen eingestellt werden.

