Missbrauch: Erzieher aus Kinderdorf zu zehn Jahren Haft verurteilt Stand: 04.07.2023 16:58 Uhr Das Landgericht Lüneburg hat heute einen ehemaligen Erzieher des sexuellen, teils schweren, Missbrauchs in 107 Fällen schuldig gesprochen. Der 63-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt.

Angeklagt war der Mann in 116 Fällen von teils schwerem sexuellen Missbrauch. Die Vorsitzende Richterin nannte den Prozess "ein beispielloses Verfahren". Einerseits seien die dem Mann zur Last gelegten Taten schwerste Straftaten, andererseits habe sich der Angeklagte selbst angezeigt und ein ausführliches Geständnis abgelegt. Ohne dieses Geständnis hätten einige der Fälle nicht aufgeklärt werden können, so die Richterin.

Taten über einen Zeitraum von 20 Jahren

Die Taten hatte sich über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren in einem Kinderheim im Landkreis Lüneburg zugetragen. Bei den Opfern handelte es sich um Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren. NDR Recherchen hatten gezeigt, dass es schon im Jahr 2001 Missbrauchsvorwürfe gegen den Erzieher gegeben hatte. Das Urteil im aktuellen Prozess fiel wegen der Kooperation des Angeklagten bereits nach zwei Verhandlungstagen.

