Messerangriff in Solingen: Politiker aus SH bestürzt Stand: 25.08.2024 15:31 Uhr In Solingen hat ein Mann am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet. Acht weitere hat er verletzt, einige von ihnen schwer. In Schleswig-Holstein zeigen sich Politiker entsetzt über diese Tat.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, der grausame Anschlag in Solingenhabe ihn zutiefst bestürzt und fassungslos gemacht. "Es ist unbegreiflich und schwer erträglich, dass jemand in der Lage sein kann, bei einem Stadtfest friedliche, gemeinsam feiernde Menschen anzugreifen und zu töten", sagte er.

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli zeigte sich ebenfalls bestürzt. Diese sinnlose Gewalt erschüttere uns alle zutiefst, erklärte sie. "In diesen dunklen Stunden stehen wir als Gemeinschaft zusammen und solidarisieren uns mit den Menschen in Solingen. Jetzt ist die Zeit, die Betroffenen zu unterstützen und gemeinsam gegen jede Form von Gewalt einzustehen."

Habeck: "Es darf nicht an Geld scheitern"

Als Konsequenz aus der Attacke hat Vizekanzler Robert Habeck mehr Waffenverbotszonen und strengere Waffengesetze in Deutschland gefordert. Das geht aus einem Interview hervor, das Habeck am Sonntag in Flensburg gegeben hat. "Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Niemand muss in Deutschland in öffentlichen Räumen Stich- oder Hiebwaffen tragen.", so Habeck bei dem Termin. Er verlangte außerdem eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden: "Es darf nicht an Geld scheitern, wir reden viel über die Sicherheitslage, die Bedrohung von außen, nun haben wir die Bedrohung im Inneren."

Bei dem Termin in Flensburg sprach Habeck auch sein Mitgefühl für die Opfer der Tat und ihre Angehörigen aus. Den Verletzten wünsche er eine schnelle Genesung. Laut Habeck müsse jetzt schnell geklärt werden, "ob es ein Netzwerk gibt, ob dieses Bekennerschreiben des IS so zu deuten ist, dass weitere terroristische Strukturen in Deutschland da sind, die entdeckt und zerschlagen werden müssen".

Weitere Informationen Messerattacke in Solingen: Tatverdächtiger sollte abgeschoben werden Nach dem Messerangriff von Solingen hat die Polizei einen Syrer festgenommen. Gegen ihn wird wegen Terrorverdachts ermittelt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2024 | 15:00 Uhr