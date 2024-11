Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei bei Fußballspiel in Krogaspe Stand: 11.11.2024 15:20 Uhr Bei einem Fußballspiel in der Kreisklasse in Krogaspe ist es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Spielern und Zuschauern gekommen. Eine Person wurde schwer am Kopf verletzt.

Auslöser für die Tumulte beim Amateurfußballspiel FC Krogaspe gegen FC Torpedo 76 Neumünster II am Sonntagnachmittag war laut Polizei eine gelb-rote Karte nach einem Foulspiel. Kurz darauf sind an der Seitenlinie sowohl die Spieler, als auch Zuschauer aufeinander losgegangen. Zum Teil soll auch mit einer Fahnenstange auf Personen eingeschlagen worden sein. Bei dem Spiel in Krogaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren etwa 100 Zuschauer dabei. Üblicherweise sind es nach Angaben des FC Krogaspe etwa 20 bis 30. Die Polizei ermittelt laut Sprecher daher auch, ob die Aktion eventuell geplant war.

Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort

Von welcher Seite die Schlägerei ausging ist noch unklar. Zeugen berichten von einem "großen Menschenknäuel", der entstanden sei, so ein Polizeisprecher. Mehrere Personen wurden leicht verletzt - eine Person schwer. Sie kam mit Kopfverletzungen in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster. Die Beamten konnten nur mit Hilfe extra herbeigerufener Polizisten aus umliegenden Revieren die Schlägerei auflösen. Insgesamt waren neun Streifenwagen vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Die Ermittler gehen davon aus, dass "diverse Videoaufnahmen mit verschiedenen Handys aufgenommen worden sein".

