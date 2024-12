Stand: 27.12.2024 12:47 Uhr Mehrere Einbrüche in Dithmarschen und Nordfriesland

In den vergangenen Tag hat es drei Einbrüche im Kreis Dithmarschen gegeben: In Heide sind Unbekannte zwischen dem 21. und dem 23. Dezember in das Jugendzentrum eingebrochen - dort haben sie Türen aufgebrochen und Inventar beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ebenfalls vor Weihnachten gab es einen Einbruch in Hemmingstedt. Die Täter durchsuchten ein Haus im Peter-Claßen-Weg. Auch hier ist noch unklar, ob sie etwas mitgenommen haben. Am zweiten Weihnachtstag sind Unbekannte in Wesseln eingebrochen. In einem Einfamilienhaus im Eichelhäherweg stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und richteten einen Sachschaden von circa 2.500 Euro an. In allen drei Fällen nimmt die Kriminalpolizei Heide Hinweise entgegen.

An Weihnachten: Einbrüche im nordfriesischen Mildstedt

Außerdem gab es am ersten Weihnachtstag drei Einbrüche in Einfamilienhäusern in Mildstedt (Kreis Nordfriesland). Im Mildstedthof, in der Sootkoppel und in der Osterreihe entwendeten die Unbekannten jeweils Bargeld oder Schmuck. Hier ermittelt die Kriminalpolizei Husum.

